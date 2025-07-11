В РФ в 2027-2028 учебном году массово запустят новую систему высшего образования

Ведущие вузы страны начнут переход уже в 2026-2027 учебном году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году, при этом ведущие вузы страны начнут переход уже в 2026-2027 учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"2026-2027 учебный год - ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год - массовый запуск по всей стране", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что работодатели высоко оценивают новые программы, а выпускники новой системы будут лучше подготовлены к реальным задачам. "Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет", - пояснили в Минобрнауки РФ.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023 - 2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.