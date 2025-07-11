Камеры с ИИ помогли сократить число нарушений на железной дороге в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа по установке камер, оснащенных искусственным интеллектом, продолжается

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Камеры с искусственным интеллектом помогли вдвое сократить число нарушений правил перехода через железнодорожные пути в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Безопасность на железной дороге - сложная и чувствительная тема, мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов - камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Они помогают нам находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте. Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу это спасает жизни - там, где мы установили такие умные камеры, вдвое сократилось количество нарушений", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уточняется, что камеры с функцией распознавания лиц фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути на 90 станциях в 36 муниципалитетах региона, работа по их установке продолжается. Данные с умных камер позволяют оперативно установить личность нарушителя, что значительно упрощает процесс привлечения к ответственности. Суммарно с начала года благодаря системе "Безопасный регион", а также рейдам было составлено свыше 2,2 тыс. протоколов, что на 400 больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Кроме того, 656 камер с искусственным интеллектом помогают нам следить за чистотой на остановках, а также количеством людей на них. Если в одном и том же месте образуются серьезные очереди, то корректируется расписание, по "проблемному" маршруту запускается дополнительный автобус или транспортное средство большего класса, чтобы жители не испытывали дискомфорт. В перспективе камеры также будут фиксировать повреждения на остановках - стекла, стенки, лавочки - что поможет оперативнее устранять их", - добавил Воробьев.