В Петербурге представили проекты облика станции метро "Лиговский проспект-2"

Главный архитектор города Павел Соколов сообщил, что шестиэтажное административное здание станции будет включать не только выход из подземного вестибюля, но и административные помещения, центр работы с клиентами, музей метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Выставка эскизных проектов административного корпуса вестибюля станции метро "Лиговский проспект-2" открылась в Доме архитектора в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Административное здание вестибюля метро формирует входную зону нового терминала высокоскоростной магистрали. На первом этапе была подана 21 заявка. Сейчас вы видите работы участников конкурса, которые прошли предквалификационный отбор. Всего восемь претендентов", - рассказал главный архитектор Петербурга Павел Соколов.

Он отметил, что шестиэтажное административное здание станции метро будет включать в себя не только выход из подземного вестибюля, но и административные помещения, центр работы с клиентами, музей метрополитена.

Конкурс стартовал 24 марта, он проводится по заказу комитета по строительству и АО "Метрострой Северной Столицы". Подвести итоги планируется 22 июля.

Административный корпус вестибюля станции "Лиговский проспект-2" планируется разместить по адресу: Лиговский проспект, д. 52, лит. К. Новый выход станции появится на Красносельско-Калининской линии метрополитена. Он сформирует въездную зону нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали.

О первой в России ВСМ

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.