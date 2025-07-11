Основы государственной языковой политики России. Главное

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной языковой политики РФ. Они направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов РФ, продвижение русского языка в мире.

ТАСС собрал основные положения документа.