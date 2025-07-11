Основы государственной языковой политики России. Главное

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной языковой политики РФ. Они направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов РФ, продвижение русского языка в мире.
ТАСС собрал основные положения документа.
- Россия продолжит противостоять попыткам отменить ее культуру и ограничить использование русского языка.
- Носители русского языка все чаще используют просторечные выражения, не соответствующие словарной норме, власти видят в этой тенденции угрозу. РФ будет стремиться к сокращению в обиходе иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги. Власти также отмечают необоснованное использование варваризмов в официальной речи.
- Результатом языковой госполитики должно стать укрепление общероссийской идентичности и присутствия русского языка в интернете.
- Языковые вопросы смогут выноситься на обсуждение в Совбезе.
- Будет проведена ревизия международных договоров на предмет соответствия языковой госполитике.
- Русский язык будут продвигать для межнационального общения на пространстве СНГ.
- Россия будет формировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире, расширять связи с соотечественниками и иностранцами, владеющими русским и разделяющими российские духовно-нравственные ценности.
- В вузах будут выделяться отдельные бюджетные места для обучения педагогов-русистов и филологов.
- На федеральном уровне для популяризации русского языка будут проводиться всероссийские конкурсы и игры. Власти окажут поддержку российским творческим коллективам, выступающим на родном языке.
- Для иностранцев, желающих работать или учиться в РФ, внедрят систему оценки знания русского языка. Также будет создан единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев.
- Россия будет улучшать языковую адаптацию мигрантов.
- Алфавиты для языков народов РФ создадут на основе кириллицы. Для букв из языков народов РФ выделят специальное место в кириллической раскладке клавиатуры.