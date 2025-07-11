Алфавиты для языков народов России создадут на основе кириллицы

Как указывается в Основах языковой госполитики, также запланировано создание "списка нормативных словарей, справочников и грамматик" языков народов РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бесписьменные и инографичные языки народов России получат алфавиты на основе кириллицы. Такое положение содержится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах языковой госполитики.

Основами запланирована "разработка (при необходимости) алфавитов языков народов Российской Федерации на основе кириллицы, разработка и обновление содержания словарей, справочников и грамматик, уточнение правил орфографии и пунктуации".

Кроме того, запланировано создание "списка нормативных словарей, справочников и грамматик" языков народов РФ.