11 июля, 17:48,
обновлено 11 июля, 18:16

Алфавиты для языков народов России создадут на основе кириллицы

Как указывается в Основах языковой госполитики, также запланировано создание "списка нормативных словарей, справочников и грамматик" языков народов РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бесписьменные и инографичные языки народов России получат алфавиты на основе кириллицы. Такое положение содержится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах языковой госполитики.

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Основами запланирована "разработка (при необходимости) алфавитов языков народов Российской Федерации на основе кириллицы, разработка и обновление содержания словарей, справочников и грамматик, уточнение правил орфографии и пунктуации".

Кроме того, запланировано создание "списка нормативных словарей, справочников и грамматик" языков народов РФ. 

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