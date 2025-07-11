В России создадут единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев

Также планируется совершенствование механизма оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан в РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Единый стандартизованный тест по русскому языку для иностранцев, обучавшихся за пределами РФ и поступающих в российские вузы, введут в России. Об этом говорится в утвержденных Основах государственной языковой политики РФ.

Одним из основных направлений языковой госполитики по обеспечению условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире станет "создание, поддержка и распространение единой системы тестирования по русскому языку как иностранному, включая введение единого (стандартизованного) вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан", обучавшихся за пределами РФ и поступающих в российские вузы и научные организации.

Также планируется совершенствование механизма оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан в РФ.