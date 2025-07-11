В парке "Патриот" подвели итоги военно-патриотической игры "Наследники Победы"

Соревнования длились 10 дней и были разделены на два этапа: российский и международный

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия международной молодежной военно-спортивной игры "Наследники Победы" прошла в учебно-методическом центре "Авангард" в парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

"От руководства Министерства обороны Российской Федерации поздравляю всех вас с успешным завершением международной молодежной военно-спортивной игры "Наследники Победы". Игра стала поистине настоящим праздником спорта, дружбы и взаимопонимания молодежи разных стран. Мы благодарны вам за то, что посвятили эти напряженные дни активному отдыху и военно-спортивной подготовке", - сказал на закрытии первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев.

Он выразил уверенность в том, что соревнования оставили незабываемые впечатления и стали важным этапом в жизни ребят. "От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе, в спорте, мира и новых свершений", - добавил Гусев.

Соревнования длились 10 дней и были разделены на два этапа: российский и международный. В ходе российского этапа, отметили в оборонном ведомстве, третье место заняла команда юнармейцев из Москвы, второй стала команда из Ростовской области. Победителями же стали юнармейцы из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В международном этапе бронзу заслужила команда из Казахстана, второе место заняли представители Белоруссии. Победу одержала российская команда, которую представляли юнармейцы Вологодской области.

За 10 дней соревнований участники представили свою команду и родной край на визитной карточке, продемонстрировали знания истории, географии, мирового искусства и литературы, собрали собственный беспилотник, провели военно-спортивные соревнования по многоборью, преодолели огневой рубеж, пилотировали FPV-дроны, а также сразились в фиджитал-игре. В российском этапе соревновались команды юнармейцев из Ростовской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Москвы. В международном этапе Россию представили юнармейцы Вологодской области, от Белоруссии выступили воспитанники Минского суворовского военного училища, а от Казахстана - участники военно-патриотического движения "Жас Сарбаз".

Дорога победителей

Финалом соревнований стала тактическая игра "Дорога победителей", в ходе которой ребята должны были показать свои знания и навыки, а также физическую и тактическую подготовку.

По заданию, участники команд поделились по ролям: штурм, оказание первой помощи, разведка и другие. Игра началась с раннего подъема по тревоге, марша в район погрузки поезда, а по пути его следования на колонну напала группа условного противника, атаку которой успешно отбили профессиональные военные. По прибытии на точку назначения участникам выдали "секретные документы", по которым командиры команд должны были проложить маршрут выдвижения "армий", а по пути все ребята должны были в рамках игры обнаружить мины, собрать боеприпасы, оказать помощь условным раненным, а также отразить атаку "противника".

Как пояснил начальник главного штаба движения "Юнармия" Герой России Владислав Головин, "Дорога победителей" является главным состязанием игры, к которому участники готовились на протяжении 10 дней. "Ребятам нужно будет слаженно работать не только со своей командой, но и со вчерашними соперниками. Только сплоченность и командный дух приведут к победе", - подчеркнул он.

Торжественное закрытие

"В "Наследниках Победы" приняли участие шесть команд. Ребята отлично проявили себя в слаженной работе и умении прийти на выручку товарищу. Очень надеемся, что в следующем году к нам присоединится еще больше дружественных стран. Это позволит дать новые возможности нашему молодому поколению проявить себя, подружиться и объединить усилия в сохранении исторической памяти", - подчеркнул начальник "Юнармии".

Торжественную церемонию закрытия провели телеведующая Светлана Зейналова и юнармеец Егор Назаров. На концерте для ребят выступили Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", а также SHAMAN.

Гостями стали первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев, секретарь совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, главная судья соревнований Светлана Ишмуратова, первый заместитель начальника главного штаба "Юнармии" Виктор Кауров, директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи, член главного штаба "Юнармии" Дарья Борисова, директор Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Игорь Барсков.