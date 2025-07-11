Россия внедрит единую линейку учебников по русскому и литературе

Такая задача указывается в Основах государственной языковой политики РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия будет работать над единой и сбалансированной методологией преподавания в школе русского языка и литературы. Это следует из утвержденных Основ государственной языковой политики РФ.

"Внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ и создание на ее базе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - указано в числе основных направлений государственной языковой политики.