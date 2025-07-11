В российском обществе будут продвигать негативное отношение к мату

Такая задача поставлена в основах языковой госполитики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти России будут взращивать в обществе высокую речевую культуру и формировать нетерпимость к мату. Это следует из утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основ государственной языковой политики.

"Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики", - указано среди задач государственной языковой политики.

Россиян намерены лучше информировать о словарных нормах современного русского литературного языка. Отдельное внимание уделят грамотности материалов в СМИ и рекламе. Будут улучшать обучение преподавателей русского языка, популяризировать научные исследования в этой области, поддерживать высокий художественный и нравственный уровень книг для детей. Власти намерены развивать сеть библиотек, прививать любовь к чтению на всех уровнях образования.