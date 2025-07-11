В Кураховском округе ДНР после разминирования восстановят 16 домов

Глава региона Денис Пушилин отметил, что в округе по просьбе жителей наладили связь запустили автобусный маршрут в Донецк

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Власти ДНР определили 16 домов в Кураховском округе, к ремонту которых приступят после разминирования. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Мирная жизнь приходит в Кураховский округ, поэтому переходим к активной фазе восстановления. Уже определили 16 домов, к ремонту которых приступим после разминирования. Есть потребность в установке баков для воды - поручил "Воде Донбасса" решить задачу", - написал Пушилин в Telegram-канале по итогам общения с жительницей округа Викторией.

Глава ДНР отметил, что в Кураховском округе по просьбе жителей была налажена связь и запущен автобусный маршрут в Донецк. В ближайших планах - ремонт дороги до столицы республики. Также Пушилин поручил министру образования ДНР проработать вопрос ремонта двух школ в округе.

"Воодушевляют слова Виктории Викторовны о том, что Кураховский округ ожил. Только за последний месяц сюда вернулись 92 жителя. Такой результат - достойная оценка работы главы Тельмановского муниципального округа Натальи Великодной. Именно так и должны работать все чиновники", - добавил он.