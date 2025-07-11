Языки народов России обеспечат машинным переводом

Кроме того, одним из направлений по поддержке таких языков станет "сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода с языков народов Российской Федерации"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Языки народов Российской Федерации обеспечат базовыми языковыми технологиями, в частности машинным переводом, говорится в утвержденных президентом Владимиром Путиным Основах государственной языковой политики РФ.

Для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик РФ и других языков народов России все они будут обеспечены "базовыми языковыми технологиями". В том числе будет внедрен дополнительный наборов символов на основе кириллицы, раскладка клавиатуры, машинный перевод и система проверки правописания.

Кроме того, одним из направлений по поддержке таких языков станет "сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода с языков народов Российской Федерации", подготовка специалистов по переводу произведений детской художественной литературы с языков народов РФ на русский язык, поддержка деятельности по переводу на русский язык произведений литературы и устного народного творчества, созданных на языках народов России, а также по изданию и распространению таких произведений.