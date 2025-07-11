В Петербурге 12 июля спрогнозировали грозы и град

В Ленинградской области ожидается образование смерчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Желтый и оранжевый уровни погодной опасности объявлены в Санкт-Петербурге на 12 июля из-за гроз с ливнями, градом и ветром до 24 м/с, а также 30-градусной жары. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Рocгидрометцeнтрa завтра с 12:00 в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. С 16:00 12 июля уровень погодной опасности повышается до третьего - оранжевого. В это время с 16:00 и до 2 часов 13 июля на территории Санкт-Петербурга местами ожидаются грозы с ливнями, градом и шквалистым усилением ветра до 19-24 м/с", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 ожидается очень высокая температура воздуха - плюс 30-31 градус. В воскресенье, 13 июля, с 13 до 21 часа в городе местами сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде ливней, гроз, града и сильного ветра.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду, при оранжевом наблюдаются или прогнозируются явления, сочетание которых опасно и может нанести ущерб. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

Вероятность смерчей в Ленобласти

В Ленинградской области в большинстве районов ожидается такая же погода. Вместе с тем в субботу по югу региона есть вероятность образования смерчей, отметил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. "В воскресенье, скорее всего по территории области будут только шквалистые усиления ветра", - добавил он.

"В понедельник напряжение в атмосфере несколько спадает. Температура воздуха по области понизится до плюс 25-30 градусов. Грозы и отдельные ливни могут сохраниться, но опасных явлений уже не должно быть", - рассказал синоптик.