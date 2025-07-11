Минпросвещения: прирост студентов в системе профобразования БРИКС составил 20%

Это первый международный опыт совместного изучения образовательных практик пяти крупнейших развивающихся экономик мира - России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Система технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП) в странах БРИКС переживает бум, Россия находится на передовых позициях и готова делиться своим опытом. Об этом заявил начальник Департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Система ТПОП БРИКС переживает бум, за четыре последних года численность студентов выросла на рекордные 20%", - сказал он, представляя итоги исследования "Профессиональное образование и его влияние на развитие потенциала стран БРИКС".

Неумывакин отметил, что это первый международный опыт совместного изучения образовательных практик пяти крупнейших развивающихся экономик мира - России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. "Сейчас во всем мире государства остро нуждаются в высококвалифицированных рабочих, которые способны обслуживать сложные высокотехнологичные оборудования. Вопрос эффективной и оперативной подготовки кадров актуален для всех стран. Главные приоритеты системы профобразования в странах БРИКС по результатам исследования - это ориентация на рынок труда, практическую подготовку и успешное трудоустройство", - сказал он.

По словам представителя Минпросвещения, именно на этих приоритетах построен флагманский для российского профобразования проект "Профессионалитет". "На сегодняшний день насчитывается 506 кластеров в 86 субъектах РФ. До 80% учебной программы посвящено практической подготовке. Проект за три года существенно изменил систему образования и сделал ее гибкой и современной. Этим опытом мы готовы делиться с нашими коллегами", - отметил он.

В России 63% всех студентов СПО учатся на бюджетной основе. Среди стран БРИКС самая высокая доля студентов, получающих субсидии, стипендии и иные виды поддержки, в РФ - 55,6% студентов, в Китае таких студентов только 40%.

Об исследовании

Исследование было проведено по инициативе Института развития профессионального образования (ИРПО) и Альянса технического и профессионального образования и подготовки БРИКС. Ученые и эксперты оценили существующую систему профобразования БРИКС и разработали новую модель оценки качества образовательных услуг.