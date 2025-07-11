Дорожные службы Подмосковья выполнили более 50% запланированных на год ремонтных работ

Работы провели на 846 участках дорог

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области отремонтировали более 860 км асфальтобетонного покрытия с начала года, что превышает половину планируемого объема ремонта на муниципальной и региональной сети в 2025 году. Ремонт региональных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также выполнен наполовину, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожники Подмосковья обновили более 860 км покрытия на 846 участках дорог, на 184 участках продолжаются работы по замене покрытия. Ежегодно у нас большие объемы ремонта дорог по нацпроекту - этот год не исключение, уже отремонтировали около 460 км покрытия на 142 участках региональных дорог, в том числе тех, которые входят в опорную сеть Московской области", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба.

Так, полностью завершили ремонт покрытия на региональных дорогах в 13 округах: Богородском, Воскресенске, Зарайске, Королеве, Лобне, Луховицах, Наро-Фоминском, Серебряных Прудах, Талдомском, Черноголовке, Шатуре, Щелкове и Электростали. Кроме замены покрытия, сейчас активно идут работы по нанесению разметки и укреплению обочин - уже 70 дорог с новой разметкой.

Например, в Черноголовке отремонтировали одну из главных улиц - Центральную - протяженностью 1,7 км, ею ежедневно пользуется более 35 тыс. автомобилистов. Дорога ведет к спорткомплексу и пляжу на озере Южное. В Богородском округе обновили покрытие на участке Носовихинского шоссе в городе Электроугли, Кудиновское шоссе и на улице Малое Васильево в одноименном селе, на дороге у Кудиновского пляжа и на участке между Бисеровским и Горьковским шоссе.

Более 400 км покрытия обновили на 704 участках муниципальных дорог. Полностью ремонт покрытия завершен в 12 округах, где всего отремонтировали около 70 участков: Бронницы, Власиха, Восход, Зарайск, Котельники, Красногорск, Ленинский, Лобня, Люберцы, Серпухов, Фрязино и Черноголовка.

Всего в этом сезоне планируется отремонтировать около 1,4 тыс. км покрытия. Ознакомиться с планом ремонта можно на сайте регионального министерства.