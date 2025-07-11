Путин поручил предусмотреть поощрения для водителей такси за перевозку инвалидов

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2025 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета РФ принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, в том числе предусмотрев систему поощрений для водителей такси и компаний. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Эффективная транспортная система" принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев в том числе развитие парка специализированных транспортных средств и создание", - сказано в поручении, опубликованном в перечне по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 28 мая.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2025 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, а также председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.