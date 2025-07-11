Адвокаты изучат положения законопроекта об адвокатской монополии в суде

Они сформулируют свои предложения по его доработке в случае необходимости, отметили в Федеральной палате адвокатов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Адвокатское сообщество изучит законопроект, вводящий адвокатскую монополию на представительство в судах. Минюст России опубликовал его для общественного обсуждения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной палате адвокатов (ФПА), по итогам изучения адвокаты сформулируют свои предложения по его доработке в случае необходимости. "Адвокатское сообщество приступает к обсуждению законопроекта, представленного Минюстом России. Мы незамедлительно направим документ во все региональные адвокатские палаты, с целью дальнейшего обсуждения его принципиальных положений, а также тех изменений, которые предлагаются к внесению в ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе ФПА.

В Минюсте пояснили, что законопроект предлагает ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. "Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами", - пояснили в ведомстве. Для других профессиональных юристов, также представляющих в настоящее время интересы сторон, "будут созданы условия для объединения на единой площадке адвокатуры".

Как подчеркнули в Минюсте, необходимость изменений обусловлена тем, что на сегодняшний день значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством и особые риски связаны с деятельностью неквалифицированных и недобросовестных судебных представителей. "Введение общего правила о наличии у судебных представителей статуса адвоката позволит предотвратить нарушения, а также оградить граждан от мошенников и непрофессиональных юристов", - подчеркнули в Минюсте.

При этом адвокатская монополия не будет абсолютной - согласно законопроекту, сохранится право граждан представлять свои интересы лично, а также представлять интересы со стороны близких родственников граждан (имеющие высшее юридическое образование или ученую степень), сотрудников государственных юридических бюро, штатных юристов организаций по вопросам деятельности соответствующих организаций, арбитражных управляющих, патентных поверенных и ряд иных субъектов, чья деятельность регулируется специальным законодательством, отметили в Минюсте.

Изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Согласно тексту законопроекта, изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.