В Подмосковье около 20 тыс. человек получили информацию о пациентах по номеру 122

Из них свыше 7,1 тыс. - с начала 2025 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. человек воспользовались услугой получения сведений о состоянии пациентов, проходящих лечение в больницах Подмосковья, позвонив по номеру 122. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Всего с момента запуска в 2023 году этой функцией воспользовались почти 20 тысяч человек, из них свыше 7,1 тыс. - с начала этого года. Это удобно, так как не нужно самостоятельно добираться до медучреждения. Достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы", - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин, чьи слова привели в пресс-службе.

Получить информацию о состоянии здоровья пациента могут родственники старше 18 лет, если их данные были указаны при госпитализации в стационар.

Если заявка оформлена до 11:00, информация предоставляется до 20:00 текущего дня. В случае обращения после 11:00 или в выходные и праздничные дни сведения будут предоставлены до 20:00 следующего рабочего дня.

С начала 2025 года количество обращений по номеру 122 увеличилось на 1,5 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе.

В настоящее время проект реализуется в 49 больницах Московской области, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.