Срок ответа на запрос адвоката хотят сократить до 10 дней

Законопроектом Минюста также предлагается запретить претендовать на приобретение статуса адвоката лицам, имевшим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Срок ответа на сделанный адвокатом запрос предлагается сократить до 10 суток. Об этом говорится в опубликованном Минюстом РФ для общественного обсуждения законопроекте, где, помимо введения адвокатской монополии в судах с 2028 года, предложен ряд изменений в закон об адвокатуре.

Срок на письменный ответ на адвокатский запрос в органы власти и иные организации предлагается сократить до 10 дней (сейчас отвечать на запрос адвоката должны в тридцатидневный срок). В случаях, когда требуется дополнительное время на предоставление требуемых адвокатом сведений, дополнительный срок также не должен превышать 10 дней (сейчас срок на ответ может быть продлен еще на 30 суток).

Законопроектом Минюста также предлагается запретить претендовать на приобретение статуса адвоката лицам, имевшим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Также документ предполагает, что в срок до семи календарных дней со дня, когда адвокат узнал или должен был узнать о вступлении в законную силу приговора суда о признании его виновным в умышленном преступлении, он обязан сообщить об этом в свою адвокатскую палату. Сокрытие этой информации должно вести к прекращению статуса адвоката.

Экзамены для адвокатов

В законопроекте предлагается вести аудио- и видеозаписи проведения квалификационного экзамена адвокатской палатой, которые должны затем храниться в палате в течение года. Согласно законопроекту, квалификационную комиссию должен будет возглавлять президент адвокатской палаты, при этом предлагается ввести механизм пересмотра решения квалификационных комиссий о присвоении или об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. В случае нарушения порядка сдачи экзамена решение комиссии может быть отменено советом адвокатской палаты по представлению вице-президента палаты или территориального органа юстиции. А решение совета адвокатской палаты может быть пересмотрено советом Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по представлению вице-президента ФПА или Минюста.

Совет ФПА также предлагается наделить правом досрочно прекращать полномочия президента адвокатской палаты за неисполнение или ненадлежащее исполнение им требований закона об адвокатуре после заключения комиссии по этике и стандартам. При досрочном прекращении полномочий президента адвокатской палаты совет ФПА назначает временно исполняющего обязанности президента адвокатской палаты до выборов нового главы.