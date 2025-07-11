Путин поручил с 2026-2027 учебного года вводить творческие практики в начальную школу

Президент РФ ожидает первый доклад до 1 октября 2026 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить начиная с 2026-2027 учебного года апробацию методик интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликовано на сайте Кремля.

"Образовательному фонду "Талант и успех" совместно с Минкультуры России и Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2026-2027 учебного года апробацию методик интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик (в том числе занятий изобразительным и театральным искусством, музыкой, включая приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства) как инструмента комплексного воздействия на обучающихся в целях их всестороннего развития и формирования у них творческого мышления", - говорится в тексте поручений.

Глава государства ожидает первый доклад до 1 октября 2026 года, а второй - до 1 марта 2027 года.

Ответственными назначены председатель Совета ФТ "Сириус" Елена Шмелева, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.