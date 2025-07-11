Путин поручил узнать, в каких школах нужно обновить библиотечные фонды

Доклад должен быть представлен 1 сентября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать, какие школьные библиотечные фонды нужно обновить. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений провести совместно с советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Российского книжного союза анализ потребностей школьных библиотек в обновлении (комплектовании) библиотечных фондов и представить его результаты в правительство Российской Федерации", - указано в тексте поручения. Доклад должен быть представлен 1 сентября.

Вместе с этим было дано поручение создать программу обновления таких библиотечных фондов. При этом Российская государственная детская библиотека должна будет при необходимости предложить свои идеи по разработке программы и обеспечить стабильное комплектование фондов детских библиотек. Доклады о ходе выполнения этих задач должны быть направлены президенту до 1 марта 2026 года.