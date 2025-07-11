На Арбате в центре Москвы открылась фотовыставка "Города Победы"

Экспозиция открыта до 31 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченная к Году защитника Отечества, открылась на Арбате в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Одиннадцатого июля на Арбате состоялось торжественное открытие фотовыставки памятных объектов военной славы городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести. Проект подготовлен правительством Москвы совместно с Союзом российских городов к 80-летию Победы и приурочен к Году защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Экспозиция включает 31 фотографию памятных объектов из российских городов. Фотовыставка открыта до 31 июля по адресу: улица Арбат, дом 23.

"В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы департамент совместно с Союзом российских городов подготовил фотовыставку памятных объектов военной славы городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Наша страна очень бережно относится к сохранению исторической памяти", - отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе торжественной церемонии открытия почетные гости рассказали о городах, представленных в рамках экспозиции. В церемонии приняли участие гендиректор Союза российских городов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов; сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, уполномоченный по работе с новыми регионами Российской Федерации Галина Данильченко; председатель муниципалитета города Ярославля Сергей Калинин; замглавы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова; первый замглавы Миасского городского округа Олег Буданов; заместитель полномочного представителя Чувашской Республики при президенте РФ Сергей Григорьев; председатель экспертного совета Союза российских городов, глава муниципального округа Текстильщики в Москве Александра Игнатьева; зампредседателя Волгоградской городской думы Геннадий Кузнецов.

"Эта выставка - не просто собрание фотографий, а масштабный исторический проект, объединяющий 31 город России в едином порыве памяти. Каждый снимок является частью летописи Великой Победы, запечатлевшей мемориалы и памятные места, которые хранят подвиг защитников Отечества. Экспозиция подчеркивает вклад каждого региона в общее дело, напоминая, что Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу - трудом, мужеством и единством всего народа. Особое место в выставке занимают города-герои, чьи мемориалы стали символами несокрушимой стойкости", - подчеркнул Максимов.