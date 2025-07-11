Кириенко: диспансеризация детей в Абхазии оказалась крайне важной

Большей части детей помощь оказывается в Абхазии, в том числе с помощью телемедицинских консультаций, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал очень важной проведенную с февраля по май в Абхазии диспансеризацию детей.

"Диспансеризацию прошли 27 тыс. детей, мы с врачами подводили итоги, и это оказалось крайне важным. 1 300 детям потребовались достаточно срочные меры лечения, в том числе плановые операции. Часть из них, которым потребовались операции в России, уже забрали, сейчас другая группа ребятишек поедет для прохождения необходимых лечебных процедур", - сказал Кириенко журналистам в Сухуме.

Первый заместитель руководителя администрации президента России отметил, что большей части детей помощь оказывается в Абхазии, в том числе с помощью телемедицинских консультаций. "Сейчас эта система очень хорошо выстроена, можно в любой момент времени 7 дней в неделю, 24 часа в сутки выйти на связь с лучшими клиниками России и провести телеконсультации, получить необходимые рекомендации и никуда выезжать не надо", - сказал он.

Комментируя случаи, когда некоторые российские врачи, проводившие диспансеризацию, решили остаться в Абхазии, Кириенко отметил: "То, что абхазская земля гостеприимная и кто-то из врачей, приезжавших сюда в командировку на несколько месяцев, решил остаться, это замечательно. Каждый раз, когда приезжаешь и смотришь на красоту абхазской земли, их можно понять, самому не хочется уезжать".