Путин поручил установить квоты на президентские гранты по направлениям

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 октября 2025 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с образовательным фондом "Талант и успех" установить квоты на предоставление грантов президента РФ по трем направлениям - "Наука", "Искусство" и "Спорт" - при сохранении общего количества грантов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с образовательным фондом "Талант и успех" обеспечить установление квот на предоставление грантов президента Российской Федерации, учрежденных указом президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" при сохранении общего количества грантов", - сказано в поручении, опубликованном в перечне по итогам заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.