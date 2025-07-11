Поезда МЦД-4 следуют с незначительными опозданиями

Задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поезда МЦД-4 следуют с незначительным отклонением от графика из-за короткой остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-4 задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции Никольское. Он уже отправился самостоятельно. Вслед идущие поезда временно следовали по другому пути. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой - прим. ТАСС) принимаем меры для сокращения опозданий", - сказал собеседник агентства.