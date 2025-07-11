На большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жителей и гостей Подмосковья предупреждают, что 12 и 13 июля на большей части региона ожидается третий класс пожарной опасности.

"В ближайшие выходные на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве "Русский лес" - IV класс", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная (ст. 8.32 КоАП РФ) и уголовная (ст. 261 УК РФ) ответственность: для физических лиц - до 60 тыс. рублей; для должностных лиц - до 110 тыс. рублей; для юридических - до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.