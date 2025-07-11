На благоустройство территорий в Крыму в 2025 году направят почти 6 млрд рублей

На эти средства намерены построить ледовый каток в Феодосии, быстровозводимый тренировочный зал для отделения борьбы в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Крыма увеличили финансирование на работы по благоустройству территорий полуострова до почти 6 млрд рублей за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Провел встречи с главами администраций муниципальных образований республики, на которых были определены мероприятия, которые будут реализованы благодаря выделению дополнительного финансирования. Работы по благоустройству придомовых и общественных территорий, ремонт социальных объектов, учреждений образования и других объектов будут сделаны на средства, полученные за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества. Общая сумма составит порядка 5,8 млрд рублей, включая ранее выделенные средства Керчи в размере 1,6 млрд рублей, Евпатории - 1 млрд рублей и по 150 млн рублей Феодосии и Симферополю", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, на эти деньги намерены построить ледовый каток в Феодосии, быстровозводимый тренировочный зал для отделения борьбы в Симферополе. Такой же зал для занятий боксом установят в селе Охотниково Сакского района. Все работы должны быть выполнены в 2025 году, исключения могут сделать для крупных объектов с переходом сроков на I квартал 2026 года.

В Крыму, уточнил Аксенов, намерены ввести практику ежегодного выделения денег из республиканского бюджета территориям.