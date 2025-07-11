Глазьев открыл гала-концерт Союзного государства в Витебске и вручил призы

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии отметил, что тема концерта - "Это наша победа"

ВИТЕБСК, 11 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев открыл гала-концерт, который традиционно проходит в рамках Дней Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске".

"Задача Союзного государства - обеспечение общего экономического, культурного, социального пространства России и Белоруссии. Мы делаем все возможное, чтобы не было границ между нашими государствами, чтобы везде наши люди чувствовали себя как дома, чтобы создавались условия для раскрытия талантов и самореализации наших граждан ", - сказал Глазьев.

Госсекретарь Союзного государства отметил, что площадка фестиваля стала форумом, на котором не только чествуют таланты, но и обсуждают серьезные вопросы совместного будущего двух стран.

Он напомнил, что в этом году тема концерта - "Это наша победа". "Мы уверены, что наш народ победил тогда и он победит сегодня, победит завтра все трудности и все проблемы, если будет единым, если будет помнить об общих корнях", - подчеркнул Глазьев.

Перед началом концерта он вручил деятелям науки и искусства памятные призы Постоянного комитета Союзного государства в ряде номинаций, в том числе за творческое воплощение дружбы между народами России и Белоруссии, за укрепление дружбы и добрососедства между народами двух стран, за творческий вклад в реализацию идей белорусско-российского культурного единства и других.

В 2025 году впервые на Днях Союзного государства артисты выступают под аккомпанемент двух президентских оркестров - оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и Национального президентского оркестра Белоруссии. На сцену Летнего амфитеатра в Витебске вышли Лариса Долина, Алексей Гоман, Александр Панайотов, Владимир и Марина Девятовы и другие артисты, а также коллективы народного танца из Белоруссии и России.