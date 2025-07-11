Сотрудники Российского Красного Креста установили судьбу 11 жителей Курской области

В одном из адресов в Льговском районе сотрудники службы восстановления семейных связей нашли семью из четырех человек, которые долгое время оставались без телефонной связи

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сводная поисковая группа Российского Красного Креста (РКК) в ходе выезда в приграничные районы Курской области с 6 по 9 июля установила судьбу 11 человек, связь с которыми была потеряна в августе-сентябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"С начала 2025 года мы стали организовывать такие гуманитарные миссии по отдаленным районам, где это было возможно по соображениям безопасности, - так, комплексная поддержка была оказана более чем 450 семьям. Сейчас добавилась еще одна задача - розыска на местах людей, которые почти год не выходят на связь и чью судьбу не удается установить другим образом. <...> К сожалению, не все адреса из списка удалось посетить - ситуация менялась ежедневно, и часть населенных пунктов оказалась недоступна для нас. Но мы продолжим эту работу", - отметил председатель РКК, член Общественной палаты РФ Павел Савчук.

Специалисты РКК объехали Рыльский, Беловский, Льговский и Обоянский районы, посетив несколько десятков домохозяйств в населенных пунктах вблизи границы. В одном из адресов в Льговском районе сотрудники службы восстановления семейных связей нашли семью из четырех человек, которые долгое время оставались без телефонной связи. Им помогли восстановить контакт с родственниками, а также определили потребности в средствах связи, медикаментах и возможной организации переезда.

Параллельно сотрудники Курского отделения РКК доставили гуманитарные наборы, медицинские изделия и технические средства реабилитации жителям отдаленных деревень. Медицинские специалисты организации провели профилактические осмотры и оказали помощь пожилым и маломобильным пациентам.

В РКК подчеркнули, что системная поддержка жителей Курской области, пострадавших от чрезвычайной ситуации, продолжается. Такие выезды помогают выявлять и оперативно решать неотложные проблемы на местах, сохраняя здоровье и семейные связи людей в сложной жизненной ситуации.