В Поморье запустили первый в регионе морской беспилотник

Общее время экспериментального перехода составило 21 час

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июля. /ТАСС/. Беспилотный катер "Бриз", который испытали в акватории порта Архангельск в начале этой недели, успешно совершил экспериментальный рейс и достиг Соловецких островов. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Архангельская область стала первым северным регионом, где был внедрен опыт применения морских беспилотников. Проект по безэкипажной морской логистике реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством Архангельской области, компаниями "Си Проект" и "Безэкипажная логистика" на полях Петербургского международного экономического форума-2025.

"Беспилотный катер "Бриз" успешно достиг Соловецких островов. Общее время экспериментального перехода составило 21 час. Безэкипажный катер прошел в автоматическом режиме 95% пути. Во время перехода успешно отработано несколько целевых задач, среди которых - способность катера обходить препятствия на пути следования и отработка заблаговременного расхождения катера с другими судами", - написал Цыбульский.

Он отметил, что на борту "Бриза" был груз, который в том числе поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы на островах. В будущем морские беспилотники позволят организовать регулярную доставку необходимых запасов в самые отдаленные уголки нашего региона. "Это первый в Арктической зоне рейс безэкипажного судна, и я рад, что Архангельская область становится пилотным регионом страны в развитии такого вида водного транспорта. Ставим цель развивать это направление, создавать новые рабочие места и укреплять тем самым экономику Архангельской области", - подчеркнул Цыбульский.