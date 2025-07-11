В Москве завершили прокладку тоннеля для Шелепихинского подводного газопровода

Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 м, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии. Он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей.

"Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - уточнил спикер.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО "Мосгаз", при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за 1,5 минуты.