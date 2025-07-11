Дипломаты РФ в Италии готовы содействовать родителям убитой в Риме россиянки

На обращение к местным властям за официальным подтверждением гражданства итальянская сторона ответила отказом, сославшись на тайну следствия, отметили в российском посольстве

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Италии готов оказать предусмотренное российским законодательством содействие родителям убитой в Риме россиянки.

"В случае их обращения в консотдел посольства России в Риме им будет оказано все предусмотренное российским законодательством содействие", - говорится в сообщении посольства для журналистов, там уточнили, что контакт с родителями россиянки установлен. При этом уточняется, что на обращение к местным властям за официальным подтверждением гражданства итальянская сторона ответила отказом, сославшись на тайну следствия.

Тела молодой женщины и ее 11-месячной дочери были обнаружены 7 июня в парке итальянской столицы на вилле Панфили. Их личности удалось выяснить намного позже. По утверждению итальянских СМИ, убитыми оказались уроженка Омска Анастасия Трофимова и ее дочь. Итальянским правоохранителем удалось выйти на след находившегося с ними в Риме мужчины - 46-летнего американца Фрэнсиса Кауфманна, который имел также документы на имя Рексала Форда. Позже он был задержан в Греции на острове Скиатос по подозрению в двойном убийстве. 11 июля мужчина был экстрадирован и доставлен в Италию, где в отношении него заведено уголовное дело.

Он признает, что является отцом дочери россиянки, но отрицает свою вину в смерти девочки и ее матери.

С Мальты в Рим

Известно, что в Италию Трофимова с дочкой приехали с Мальты, где россиянка, предположительно, познакомилась с американцем, представлявшимся кинопродюсером, их дочь родилась менее чем через год после этого. В Риме они жили как бездомные в палатке в парке виллы Панфили. Как выяснили итальянские тележурналисты, их неоднократно видели в центре Рима, причем мужчина часто был пьяным и грубым. Несколько раз его останавливала для проверок полиция, в том числе когда он был только с младенцем. Одновременно открыто расследование о выделенных в качестве налогового кредита Министерством культуры Италии денег на производство фильма, который якобы собирался снимать американец.

Итальянские журналисты первыми разыскали родителей Анастасии и привезли их в Рим. Мать знала о спутнике дочери и рождении внучки, которая, по ее словам, не была зарегистрирована.

Родные Кауфманна, включая его мать, живут в США. Есть свидетельства, что мужчина отличается буйным нравом и уже отбывал заключение за домашнее насилие на родине. Мать высылала ему ежемесячно деньги, чтобы он не возвращался в США. По сообщениям итальянских СМИ, в Греции его поместили в психиатрический диспансер после того, как он разгромил камеру. По прибытии в Рим он также отправился в лечебницу, сославшись на недомогание. Он также жаловался на плохое обращение с ним полицейских. Сообщалось, что подозреваемый настаивал на высылке его в США. Не позже чем через пять дней итальянские следователи должны провести допрос Кауфманна.