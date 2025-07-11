Посол Белоруссии в РФ передал пожарным Воронежской области ключи от новых авто

Машины попадут практически в каждый муниципальный район, где их очень ждут, отметил замдиректора учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области" Роман Кривотулов

ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Первые 4 спецавтомобиля из партии в 33 машины белорусского производителя "Пожснаб" на платформе "МАЗ" получили воронежские пожарные. Ключи от них начальникам пожарных частей вручили посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник и губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент ТАСС.

"В июне месяце был заключен государственный контракт на приобретение 33 единиц такой современной техники. <…> Это первые поставки, четыре машины. Потом у нас до конца июля поступит еще шесть, в августе десять единиц техники будет, <…> и 30 сентября еще 13 единиц. <…> Буквально там неделя - десять дней, пройдут процедуру регистрации, водительский состав и личный состав пожарных подразделений области пройдет на них обучение, и [машины] <…> встанут на боевое дежурство и будут обеспечивать пожарную безопасность территории Воронежской области", - сказал журналистам замдиректора учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области" Роман Кривотулов.

Машины попадут практически в каждый муниципальный район, где их очень ждут, добавил Кривотулов. "Более 70% имеющейся техники на территории области уже морально и технически устарело. Это автомобили 70-х, 80-х, 90-х годов. <…> Ремонт нецелесообразен при эксплуатации в тяжелых условиях, [когда] двигатель не прогревается, педаль в пол, машина в течение двадцати минут должна прибыть к месту пожара", - сказал замначальника ответственного учреждения.

"Будем надеяться, что машины не часто будут задействованы, но если будет необходимо - станут серьезной помощью в вашей работе", - сказал Александр Рогожник, вручая ключи от автомобиля начальнику одной из муниципальных пожарных частей. Беседуя еще с одним пожарным, посол Белоруссии отметил беспрецедентный для такой техники 10-летний срок гарантии.

Характеристики автомобилей

Рассказывая о характеристиках машин, Кривотулов подчеркнул, что их главным достоинством является кузов из волокнистого армированного стеклопластика - материал не подвержен коррозии, не горюч, имеет стойкость к агрессивным средам. Еще одно неоспоримое преимущество - цистерна, рассчитанная на 8 тонн воды, других таких автомобилей в распоряжении воронежских пожарных просто нет. Комплектовались машины таким образом, чтобы в максимальной степени удовлетворить потребности пожарных частей в районах области. Они будут одинаково хороши как в тушении ландшафтных пожаров, которые очень распространены в Воронежской области, так и в работе на сложных возгораниях, например, на нефтебазе.

Еще одним важным достоинством белорусских спецмашин, которое тоже достигнуто по просьбе воронежцев, является экономия людских ресурсов - не все пожарные части на территории региона полностью укомплектованы. Там, где для выполнения какой-то операции на старом автомобиле требовалось два человека, здесь справляется один. Механизмы пожарных лестниц быстросъемные, есть возможность прямо в машине заряжать фонари и рации, имеется хорошее мобильное освещение, которое на мачте можно переносить на расстояние до 40 метров от автомобиля. Если большой пожар случится зимой, подача воды не прекратится даже при морозе под 60 градусов, так как насосный отсек на автономном отоплении.