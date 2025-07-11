В РАНХиГС вспоминают Вадима Медведева как яркого и дальновидного руководителя

Экономист возглавлял Академию общественных наук с 1978 по 1983 год

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший ректор Академии общественных наук (теперь - РАНХиГС), государственный и партийный деятель, экономист и ученый Вадим Медведев умер на 97-м году жизни. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ его вспоминают как талантливого руководителя, сообщается в официальном Telegram-канале вуза.

"Академия всегда будет помнить Вадима Андреевича как яркого и дальновидного руководителя, внесшего огромный вклад в развитие отечественной системы образования и государственной службы. Светлая память", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, Медведев возглавлял Академию общественных наук с 1978 по 1983 год. "В этот период был построен сегодняшний московский кампус Академии - научно-образовательный комплекс, ставший центром подготовки управленческих кадров", - отметили в РАНХиГС.