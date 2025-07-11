В Подмосковье число стобалльников увеличилось на 25 после "Президентских дней" ЕГЭ

Больше всего высоких результатов показали выпускники, пересдававшие математику, литературу и информатику

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Итоги пересдачи ЕГЭ в рамках "Президентских дней" подвели в Подмосковье, больше всего высоких результатов показали выпускники, пересдававшие математику, литературу и информатику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Многие ребята воспользовались возможностью и ответственно подошли к пересдаче. По итогам двух дней количество стобалльных результатов в регионе увеличилось на 25 и составило 669. Наибольшее количество высоких результатов показали выпускники, пересдававшие математику, литературу и информатику. Также прибавились стобалльники по русскому языку, физике и географии", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Число выпускников, набравших 300 баллов по трем предметам, выросло до двух. Еще пять человек стали двухсотбалльниками - их общее число достигло 29.

В Подмосковье 3 и 4 июля прошли "Президентские дни" ЕГЭ - дополнительные даты для пересдачи экзаменов, введенные президентом РФ Владимиром Путиным. Они позволили выпускникам 11-х классов улучшить результаты по одному из выбранных предметов. Пересдача была доступна как по предметам по выбору, так и по обязательным экзаменам. У выпускников была возможность изменить уровень математики с базового на профильный и наоборот.

Согласно правилам экзамена, засчитывается только результат пересдачи, а баллы за первую попытку аннулируются. В случае неявки по уважительной причине сохраняется предыдущий результат.