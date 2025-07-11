Работникам Подмосковья выплатили около 400 млн рублей задолженности по зарплате

Более 4 тыс. работников восстановили свои права на оплату труда

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. работников в Подмосковье за первое полугодие 2025 года восстановили свои права на оплату труда, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"За полгода более 4 тыс. работников восстановили свои права на оплату труда и получили зарплату на общую сумму почти 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 15 организаций региона погасили задолженность по заработной плате, которая не выплачивалась несколько месяцев. Так, в Сергиевом Посаде была погашена самая крупная задолженность - 355,6 млн рублей. Задержку зарплаты также устранили в Люберцах - 14 млн рублей, в Солнечногорске - почти 11 млн рублей и других муниципалитетах.

Права работников, выплата задолженности по заработной плате и многие другие вопросы ежемесячно рассматривают на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате на территории Московской области. Вопросы рассматриваются с участием представителей министерства социального развития, прокуратуры, Следственного комитета, Гострудинспекции, Росреестра, Судебных приставов и других ведомств. В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в прокуратуру или Государственную инспекцию труда, направив обращение через электронный сервис "Онлайнинспекция.рф".