В Великом Новгороде на бронепробеге показали "Катюшу" и первый серийный БТР

Всего в древний город своим ходом добрались 14 отреставрированных машин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Колонна VII бронепробега "Дорога мужества" побывала в городе воинской славы - Великом Новгороде. Всего в город своим ходом добрались 14 отреставрированных машин времен Великой Отечественной войны, включая легендарную "Катюшу" и первый в СССР БТР, сообщили ТАСС в межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" (ВТО), которое является организатором мероприятия и партнером агентства.

"В пятницу Сквер воинской славы стал настоящим музеем под открытым небом, в котором экспонировалась техника, участвующая в бронепробеге. Новгородцы увидели уникальные образцы советской инженерной мысли, в том числе редкую модификацию легендарной "Катюши" БМ-13НМ, ЗИС-5, сошедший с конвейера в 1942 году, первый серийный бронетранспортер СССР БТР-40. Всего в древний город своим ходом добрались 14 отреставрированных машин", - сообщили организаторы.

В 15:00 новгородцы и гости города вместе с экипажами бронепробега провели памятную акцию и почтили память героев. Экипажи бронепробега и пришедших на митинг новгородцев и гостей города приветствовал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.

"Глядя на технику, которая идет по нашей стране своим ходом, мы смотрим, на чем воевали наши предки, как развернули немецкую машину от Москвы и погнали обратно, освобождая страны Европы. Это наша память, память большого многонационального советского народа. Гордость каждой семьи. Эта гордость сейчас за наших воинов, которые проявляют мужество. Подвиги, которые проявляли солдаты Великой Отечественной, сейчас совершают наши ребята, противостоя неонацизму XXI века", - сказал Розбаум. Он вручил медаль "Мать защитника Отечества" Вере Бараковой, чей сын за подвиги в ходе специальной военной операции отмечен медалями Жукова и Суворова.

Участники бронепробега доставили в Великий Новгород капсулу с землей из Брестской крепости, которую руководитель отделения ВТО в городе Береза в Белоруссии Евгений Скворцов передал залу воинской Славы дворца культуры и молодежи "Город".

Завершилась акция викториной, в ходе которой новгородцы проверили свои знания об истории и роли Великого Новгорода во время Великой Отечественной. Победителям вручили портативные акустические системы "Урал звук" и масштабные модели военной техники "Звезда".

Об акции

Седьмой бронепробег "Дорога мужества" проходит при поддержке правительства Москвы. В этом году партнерами пробега стали: производитель сборных моделей "Звезда", производитель напитков "Макс флай", а также компания "Урал". Первый бронепробег прошел в 2017 году и включен в Книгу рекордов России как самый продолжительный марш-бросок, совершенный на бронетехнике в мирное время. За пять дней первого бронепробега участники преодолели 2 395 км по территории России и Белоруссии. В 2020 году патриотическая акция вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанного по указу президента РФ Владимира Путина. ТАСС - генеральный информационный партнер акции.