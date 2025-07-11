В Будапеште прошел митинг протеста в связи с убийством венгра в Закарпатье

По мнению организатора акции, публициста и телеведущего Жолта Байера, Украина скатывается к неонацизму

БУДАПЕШТ, 11 июля. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Митинг протеста против действий украинских властей, вызвавших гибель в Закарпатье гражданина Венгрии, состоялся у посольства Украины в Будапеште. Его участники повесили на ворота дипломатической миссии украинский флаг с надписью "Убийцы".

Митинг был организован по инициативе известного в Венгрии публициста и телеведущего Жолта Байера, являющегося давним политическим соратником премьер-министра страны Виктора Орбана. Выступая перед собравшимися, Байер выразил возмущение в связи с убийством имевшего двойное гражданство 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена. Он отметил, что Украина скатывается к неонацизму, и назвал ее "государством-монстром, которое не щадит своих граждан".

В середине июня Шебештьен был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там железным прутом за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Собравшиеся на митинге у посольства Украины в Будапеште зажгли в память о нем десятки свечей и повесили на ворота украинский флаг с надписью "Убийцы". По оценкам побывавшего там корреспондента ТАСС, участие в акции протеста приняли не менее 500 человек. В их числе был заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен. Никто из украинских дипломатов к людям не вышел.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от украинских властей потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Выступая в программе радиостанции Kossuth, Орбан заявил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".