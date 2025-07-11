Вильфанд: в Московском регионе понижение температуры начнется с 14 июля

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в последующем погода будет все более облачной из-за понижения давления

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Температура на 5 градусов выше климатических характеристик прогнозируется в Москве в понедельник, значения снизятся до 25-30 градусов. Кратковременные дожди также будут способствовать понижению температурного фона, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник облачности будет больше в Москве, возможны кратковременные дожди, местами сильные. По оценкам, выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. Ночные температуры будут около 18-20 градусов, в центре города - 21-23, а днем облака будут препятствовать прорыву солнечных лучей и температура несколько понизится - до 25-30 градусов. Поэтому в понедельник и вторник уже температура на 5 градусов выше, тоже аномально жарко, но уже воспринимается даже на слух полегче", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в последующем погода будет все более облачной из-за понижения давления. Ночью в течение остальных дней рабочей недели прогнозируется 14-19 градусов, днем - 25-27 градусов, по области - 24-29. В течение всей недели будут идти небольшие дожди.

"Начнет проясняться в субботу и воскресенье, хотя небольшой дождь сохранится, но изменение циркуляции приведет к тому, что уже воздушные массы будут с севера. Температура ночью понизится до 12-17 градусов, днем - до 21-26. Такие показатели являются нормой для июля", - подытожил он.