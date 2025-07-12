Вильфанд: в центре и на юге европейской части РФ ожидается жара до 38-42 градусов

В частности, в Адыгее прогнозируют до 39 градусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в центральных областях европейской части России в ближайшее время может подниматься до 38 градусов. На юге же ситуация более экстремальная, температура там может доходить до 42 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской [части] России сохранится очень жаркая погода до вторника, температура будет достигать 36-42 градусов. Это касается таких регионов, как Краснодарский край, Ставрополье, Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. В связи с этим выпущены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях: в период с 12 по 14 июля в Дагестане ожидается 42-43 градуса жары, в Адыгее - до 39 градусов. В приморских городах, таких как Сочи и Сириус, также прогнозируется сильная жара - 36-37 градусов", - сказал он.

Жара будет наблюдаться и в других регионах. В Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Липецкой и Тульской областях температура может составить 30-38 градусов. При этом в Воронежской и Тамбовской областях - до 40 градусов в течение субботы.

На Волге, в таких регионах, как Кировская и Нижегородская области, температура ожидается в районе 35-37 градусов до понедельника включительно.

Сильная жара сохраняется и на юге России: в Адыгее - до 39 градусов, в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях - до 42 градусов. В Крыму аномально жаркая погода с температурой до 39 градусов. "В Калмыкии из-за высохшей земли возможны пыльные бури при ветре 15-20 м/с, а температура достигнет 43 градусов. На Северном Кавказе ситуация аналогична, температура будет колебаться между 38 и 40 градусами", - уточнил Вильфанд.