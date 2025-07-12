Баскетболист Спрыгин не оплатил штрафы за нарушения ПДД и кредиты на 200 тыс. рублей

Его общий долг составляет почти 375 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бывший профессиональный баскетболист Борис Спрыгин имеет задолженность в размере почти 375 тыс. рублей, из которых 200 тыс. приходятся на неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения и кредиты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задолженность Спрыгина в связи с неоплаченными штрафами ПДД и исполнительными сборами по ним, а также кредитными платежами составляет порядка 200 тыс. рублей. Всего долг составляет почти 375 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В банке исполнительных производств, с которым ознакомился ТАСС, в отношении Спрыгина открыты 14 исполнительных производств, из них три связаны с непогашенной задолженностью по штрафам ГИБДД, четыре - из-за задолженности по кредитам, при этом два прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях).

Кроме того, у Спрыгина есть задолженность по налогам и сборам, исполнительным документам, а также госпошлине.

Спрыгину 35 лет, он играл за молодежные команды "Триумф", УНИКС-Д, клубы "Сибур", "Новомосковск" и "Бизон". Является мастером спорта. Осенью 2016 года он стал победителем реалити-шоу "Экс на пляже" телеканала "Пятница!". В августе 2023 года Спрыгин в состоянии опьянения врезался в дерево за рулем автомобиля Ford Mustang. Пассажирка пострадала, а Спрыгин скрылся с места происшествия.