Мошенники стали включать в схемы хищения средств якобы скопированный голос

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что так, в частности, злоумышленники получили полный доступ к банковским счетам 73-летнего жителя Воскресенска

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали похищать деньги, сообщая потенциальной жертве о получении доступа к ее банковским счетам, якобы полученному при помощи скопированного голоса. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Так, она рассказала, что на телефон 73-летнему жителю Воскресенска позвонила женщина и представилась экспертом финансового мониторинга. Она сообщила, что мошенники скопировали голос пенсионера и получили полный доступ к его банковским счетам. Чтобы сохранить сбережения, мужчине было предложено снять свои деньги и задекларировать их, а для этого передать всю сумму инкассатору, который приедет в назначенное время. "Пожилой человек согласился на условия. Обналичив в двух банках 1,6 млн рублей, он отдал пакет с деньгами прибывшему курьеру. После того как посыльный отошел от пенсионера, на него напали неизвестные, отобрали денежные средства и скрылись", - сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейские в Москве задержали двоих нападавших на курьера. Мужчину, забиравшего сбережения, задержали в Волгоградской области в автобусе, на котором он направлялся домой. "Двое злоумышленников пояснили, что общий знакомый предложил им работу и включил в группу в одном из мессенджеров. В их обязанности входило следить за курьерами телефонных мошенников. Если работодатели поймут, что посыльный хочет присвоить украденные деньги себе, то они должны будут поймать его, отобрать сбережения и перевести их аферистам на подконтрольный счет", - рассказала она. Третий правонарушитель пояснил, что тоже работал на мошенников, которые называли ему адреса потенциальных жертв.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.