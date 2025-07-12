Россияне не обращались в посольство РФ в связи с наводнением в Техасе

Согласно последним данным местных властей, из-за наводнения в штате погибли не менее 120 человек

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Граждане России не обращались в посольство РФ в Вашингтоне за помощью в связи с наводнением в штате Техас. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российском диппредставительстве.

Там уточнили, что россияне "не обращались" в консульский отдел посольства в связи со стихийным бедствием.

Согласно последним данным местных властей, в результате наводнения в Техасе погибли не менее 120 человек. Пропавшими без вести считаются свыше 170 человек. В последний раз наводнение такого масштаба произошло в стране в сентябре 2024 года: тогда из-за урагана из берегов вышли реки в Джорджии, Северной и Южной Каролине, Флориде, погибли более 230 человек.

Ранее в пятницу Техас посетил президент США Дональд Трамп. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр, который в наибольшей степени пострадал от удара стихии. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения.