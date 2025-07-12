В Московском регионе на выходных при жаре возможны грозы, дожди и усиление ветра

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в воскресенье ожидается постепенное изменение погоды, появится неустойчивость, так как атмосферное давление будет находиться немного выше нормы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Атмосферная неустойчивость может вызвать грозы, дожди и усиление ветра в некоторых регионах Московского региона на выходных. При этом температура воздуха будет жаркой, на 7 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу днем в Москве ожидается 30-35 градусов, погода станет облачной, есть вероятность редких явлений неустойчивости, поэтому не исключены грозы в Московской области. Во время ухудшения погоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с, а через 15 минут, как правило, снова будет сиять солнце", - сказал он.

В воскресенье ожидается постепенное изменение погоды, появится неустойчивость, так как атмосферное давление будет находиться немного выше нормы. Это приведет к переменной облачности, во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди по всей территории Московского региона, грозы и ветер 15 м/с.

В выходные дни температура превысит норму на 7 градусов. Температура днем в воскресенье останется высокой - 30-32 градуса. А ночные температуры будут напоминать египетские - в центре столицы ожидается 24-26 градусов.