Карлсон: в США "затыкают рот" желающим узнать правду о деле Эпштейна

Журналист также допустил, что финансист, "который жестоко обращался с девочками", мог работать на Израиль

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон считает, что власти США не желают обнародовать всю правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна и вместо этого "затыкают рот" желающим узнать ее.

"Больше всего [в предыдущей администрации] я ненавидел ее полнейшее нежелание отвечать на любые вопросы о том, почему они делают то, что делают. <...> Я думаю, то же самое так огорчает [американцев] в вопросе [публикации материалов] по делу Эпштейна. Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьезно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: "Заткнись, конспиролог". Это уже слишком", - сказал он, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида. Он также допустил, что Эпштейн мог работать на Израиль.

Журналист убежден, что настоящий вопрос, ответ на который должны дать американские власти, заключается в том, от чьего имени и на какие деньги Эпштейн мог заниматься своей преступной деятельностью. "Полагаю, ответ на этот вопрос в том, что Эпштейн работал на разведслужбы, возможно, не американские. Любому очевидно, что этот человек был напрямую связан с иностранным правительством. Но никому не разрешается говорить, что это правительство было израильским", - отметил Карлсон. Он полагает, что Эпштейн мог работать на израильскую разведывательную службу "Моссад" и "заниматься шантажом в интересах иностранного правительства". "Все в Вашингтоне считают так", - утверждает он.

Дело Эпштейна

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Илон Маск затем усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.