На Украине шеф-повара Ивлева внесли в базу "Миротворца"

Личные данные шеф-повара занесены в базу сайта с 2021 года за посещение Крыма

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский шеф-повар Константин Ивлев числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные шеф-повара занесены в базу сайта с 2021 года за посещение Крыма.

На "Миротворце" еще с 2018 года числится также актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которая, в частности, ведет передачу "Едим дома".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.