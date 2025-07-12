В Москве прогнозируют облачность, небольшой дождь и до плюс 35 градусов

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 30 - 35 градусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, град и температура до плюс 35 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 33 - плюс 35 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки 19 градусов тепла.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы 15-20 м/с.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 30 - плюс 35 градусов. Ночью возможно похолодание до плюс 16 градусов.

Из-за высоких температур в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, из-за грозы в Москве и области с 12:00 будет действовать желтый режим предупреждения.