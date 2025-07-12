Эксперт Вахрушев: жара может привести к снижению уровня воды в водохранилищах Крыма

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского пояснил, что ситуация пока не является критической

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Экстремальная жара лета 2025 года может привести к снижению уровня воды в водохранилищах в Республике Крым. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Штормовое предупреждение об аномальной жаре действует и в Республике Крым: с 8 по 12 июля средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 38 градусов тепла, далее 13-14 июля будет до 36-37 градусов тепла. При этом до конца месяца осадков преимущественно не ожидается.

"Жара действительно может привести к снижению уровня воды в водохранилищах Крыма. Высокие температуры увеличивают испарение с поверхности водохранилищ, что напрямую снижает уровень воды. Засушливые условия и уменьшение осадков ограничивают поступление воды в водохранилища, усугубляя ситуацию", - сказал Вахрушев.

Эксперт отметил, что, несмотря на жару, изменение климата может привести к более частым и интенсивным кратковременным дождям. Такие осадки способны частично восполнить запасы воды, хотя их нерегулярность не гарантирует стабильного наполнения. "На данный момент уровень воды в водохранилищах, вероятно, снизится из-за жары, но ситуация пока не является критической. Возможные сильные дожди осенью могут смягчить дефицит воды. Однако, если жара продолжится без достаточных осадков, снижение уровня может стать более значительным к концу лета", - отметил он.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.