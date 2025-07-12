Чемпион России по велогонкам на шоссе Гонов восстанавливается после перелома ребра

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Действующий чемпион России в групповой велосипедной шоссейной гонке Лев Гонов сломал ребро после падения на соревнованиях в Румынии, но к первенству мира он сумеет восстановиться. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

"На одном из этапов многодневной велогонки в Румынии он упал и сломал ребро, - рассказал Абрамян. - Спортсмен находится под наблюдением врачей и уже начал снова тренироваться. К чемпионату мира он обязательно полностью восстановится, тут нет никаких сомнений".

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

Гонову 25 лет, в 2019 году он стал победителем Европейских игр в командной гонке преследования на велотреке. С 2025 года выступает за профессиональную шоссейную команду XDS Astana Development Team.