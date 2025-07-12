Расчистка саратовских рек позволит улучшить условия для 75 тыс. человек

В частности, в 2025 году планируют завершить работы на реке Хопер в Балашове, отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии - начальник управления лесного хозяйства региона Денис Трошин

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Условия проживания более 75,7 тыс. человек планируется улучшить благодаря расчистке двух водохранилищ и русла на реках в Саратовской области в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии - начальник управления лесного хозяйства региона Денис Трошин.

"В 2025 году завершаются работы по расчистке водохранилища на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района протяженностью 0,715 км и на реке Хопер в городе Балашове протяженностью 4,4 км. Запланированы работы по расчистке русла реки Аткара в черте города Аткарска протяженностью 0,1 км. <…> Реализация данных мероприятий позволит улучшить условия проживания 75 773 человек", - сообщил Трошин в ответе на запрос.

По его словам, в 2019-2024 годах в регионе провели расчистку русел рек общей протяженностью почти 18,5 км. На реализацию мероприятий направили более 265 млн рублей, в том числе в 2024 году - 51,5 млн. Как отметил замминистра, благодаря работам удалось улучшить условия проживания более 8,3 тыс. человек.