В ОП рассказали о штрафах и арестах за незаконную перепланировку квартир

За это грозят штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей, арест на 15 суток или обязательные работы до 50 часов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россиянам, незаконно сделавшим перепланировку в квартире, грозят штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей. Нарушителей также могут арестовать на 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если вы планируете осуществить перепланировку в квартире, то стоит понимать, что даже если перепланировка незначительная, то она все равно требует узаконивания. Нормы перепланировки существуют для того, чтобы владельцы квартир не нарушали целостность конструкции МКД (многоквартирного дома - прим. ТАСС) и не нанесли вред соседям", - пояснил Машаров.

По его словам, если собственник квартиры сделал перепланировку без согласования, то согласно ч. 3 и 5 ст. 29 ЖК РФ его обяжут восстановить жилье до прежнего состояния. Его могут лишить права собственности на данное жилое помещение или расторгнуть с ним договор социального найма.

"Штрафы за незаконную перепланировку квартиры составляют (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ) для физических лиц - от 2 до 2,5 тыс. рублей. Если штраф не оплатить, повторный будет назначен в двойном размере. Также нарушители могут быть арестованы на срок до 15 суток или получить обязательные работы до 50 часов", - уточнил собеседник агентства.

При незаконной перепланировке также могут возникнуть проблемы с продажей, дарением или передачей квартиры по наследству, добавил Машаров. Так, Росреестр может заблокировать сделку, пока перепланировка не будет узаконена, нотариусы откажут в оформлении наследства, а банки не одобрят ипотеку на такую квартиру.